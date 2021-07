Sherida Spitse: ‘Onze olympische droom valt voor mij in duigen, dat doet zeer’

Door Arjan Schouten



Het was gewoon een duel zoals ze die zo vaak meemaakte op de training. Doorjagen op de keeper, vol erin met een sliding, de bal vol tegen haar been. Negen van de tien keer gaat het goed, nu in de voorlaatste training voor haar olympische debuut niet. Liggend in het gras in Miyagi voelt Sherida Spitse pijn in haar knie. Abnormaal veel pijn ,,Je staat op en denkt: dat trekt wel weg. Maar dat gebeurde niet. En dat valt dan toch wel rauw op je dak…‘’