Shiffrin lijkt vorm kwijt en last pauze in

Eerst Spelen, dan examen voor Van der Velden

18:05 Het olympische debuut voor Niek van der Velden komt eerder dan gepland. De zeventienjarige scholier uit Brabant had als doelstelling de Spelen van 2022 in Peking in zijn hoofd, maar komende maand is de snowboarder in Pyeongchang al van de partij. Uitgerekend in het jaar dat hij zijn havo-examen hoopt te halen.