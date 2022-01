Shirtloze vlaggendrager Tonga start inzamelingsactie na tsunami: ‘Ik heb nog niets van mijn vader gehoord’

Interview Mister Paralym­pics Jetze Plat: 'Ik heb me de hele Spelen nergens druk om gemaakt’

Jetze Plat voltooide eerder vandaag zijn gouden trilogie. De Nederlandse veelvraat werd paralympisch kampioen op de triatlon en was ook de beste in de tijdrit en de wegwedstrijd van het handbiken. Plat maakte de hooggespannen verwachtingen meer dan waar en groeide in Tokio uit tot de Nederlandse ‘Mister Paralympics’. Zelf blijft de kampioen echter bescheiden: „We zijn allemaal gelijk en iedereen hier is een topper.”

1 september