Sifan Hassan doet atletiekwereld wéér versteld staan door zege mét val: ‘Extraordinario’

Hassan struikelde bij het ingaan van de laatste ronde over Edinah Jebitok uit Kenia. De Nederlandse viel op haar rechterheup, krabbelde snel op en zette de achtervolging in. Na een indrukwekkende versnelling kwam ze alsnog als eerste over de finish. Op de laatste meters kon ze zelfs nog inhouden. ,,Ik schrok wel even, maar dacht meteen: ik kan niet stoppen. Verder voel ik me goed. Ik denk niet dat het invloed heeft op de voorbereiding van de 5 kilometer-finale.”



Hassan maakt vandaag haar opwachting in de finale van de 5000 meter, die om 14.40 uur Nederlandse tijd begint. Vraag is uiteraard wel of ze niet te veel energie heeft verspeeld door haar val of dat ze onverhoopt een (lichte) blessure heeft opgelopen.