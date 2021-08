Sifan Hassan, wie is deze mysterieuze gouddelver met enorme drive?

Dit mag je vrijdag niet missen op de Olympische Spelen

0:20 De vrijdag in Tokio kan vanuit oranje oogpunt legendarisch worden. Drie keer goud op één dag, het zou kunnen, en het is volgens databedrijf Nielsen Gracenote ook pas twee keer gebeurd in de historie. Ook mooi: alle hoogtepunten zijn in Nederland overdag. Een overzicht van dag 14.