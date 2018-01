Skeletonster Bos voldoet niet aan kwalificatie-eis, maar houdt toch hoop op Spelen

Kimberley Bos zakte na haar twintigste plaats bij de wereldbekerwedstrijd in Sankt Moritz terug naar de dertiende positie in de totaalstand. Dat is voor NOC*NSF niet genoeg om deel te mogen nemen aan de Olympische Spelen in februari. Bob en Slee Bond Nederland (BSBN) rekent op clementie van de sportkoepel.

,,Als je Kimberley thuis laat, laat je een medaillekandidaat thuis. In mijn ogen moet ze mee naar Pyeongchang'', zegt voorzitter Wim Noorman. ,,Zij heeft vorig jaar bewezen op het podium te kunnen eindigen met haar derde plaats bij de wereldbeker in Pyeongchang. Het veld ligt bij de vrouwen heel dicht bij elkaar. Alle vrouwen die nu in de top vijftien van de ranglijst staan, zijn allemaal al eens op het podium terechtgekomen.''

Als Bos na vrijdag bij de eerste twaalf skeletonsters had gestaan, was ze wel zeker geweest van olympische deelname. Ze baalt ervan dat ze nu af moet wachten en moet hopen op hulp van anderen. ,,Ik heb echt gedaan wat er in zat, maar dat was vandaag niet goed genoeg. Er is een duidelijk aanwijsbare reden: ik ben vorige week ziek geworden en kreeg daar nog een verkoudheid overheen. Conditioneel was het daarom allemaal een stuk minder en de focus ontbrak, met name in het eerste deel.''

NOC*NSF neemt vermoedelijk komend weekeinde een besluit over Bos. ,,Ik heb zelf niet met hen gesproken'', zegt de skeletonster. ,,Er zijn verzachtende omstandigheden aan te wijzen, zoals Winterberg waar ik een sneeuwrace voor mijn kiezen kreeg en kansloos was. Als je terugkijkt, heb ik daar al de punten laten liggen die ik nu tekort kom. Verder staat er nog een Russin voor me, die geschorst is voor de Olympische Spelen. En dan nu deze ziekte. Ik hoop van harte dat NOC*NSF daar rekening mee gaat houden.''