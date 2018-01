Skiër Feuz wint afdaling voor thuispubliek in Wengen

Het was voor Feuz de tweede overwinning in Wengen, na een eerdere zege in 2012. Eerder dit seizoen schreef hij ook al de afdaling in Lake Louise op zijn naam. In totaal telt de Zwitser nu negen overwinningen in de wereldbeker.

Svindal blijft, na vijf van de negen wedstrijden, met 420 punten leider in de stand om de wereldbeker op de afdaling. Feuz is met 362 punten tweede. De Noor Kjetil Jansrud is met 238 punten de nummer drie.

In de algemene wereldbekerstand voert de Oostenrijker Marcel Hirscher met 874 punten de ranking aan, voor de Noor Henrik Kristoffersen met 720 punten.