‘Snoek’ kost bronzen roeisters Keijser en Paulis het goud: ‘Ben volledig uit het lood geslagen’

Keijser durfde toe te geven dat zij verantwoordelijk was voor de zogeheten ‘snoek’, roei-jargon voor misslag. ,,Ik dacht dat het niet meer kon misgaan, maar wel dus. Een snoek is me echt bijna nooit overkomen, ik ben een zeer technische roeister. Op het verkeerde moment kwam het blad op een verkeerde plek in het water”, lichtte de 24-jarige Rotterdamse toe.



Daarna was het enige dat ze kon doen de boel herstellen en doorroeien, zei Keijser. ,,Dat heb ik gedaan, maar ik wist niet dat het nog brons was geworden. Toen we over de finish kwamen, dacht ik: we hebben niks. Natuurlijk is het balen. We hebben niet 5 jaar getraind voor brons, maar we doen onszelf tekort als we niet van dit moment genieten. Ik ben trots op deze medaille.”