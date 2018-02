Snowboarder Niek van der Velden start volgende week met revalidatie

De snowboarder zou in actie komen tijdens de Olympische Winterspelen in Pyeongchang, als jongste Nederlandse deelnemer van TeamNL. Maar zijn Olympische droom ging in rook op toen hij zaterdag tijdens een training - hij had nog geen wedstrijdmeter afgelegd - zo hard ten val kwam dat hij zijn rechterbovenarm brak. ,,Het kwam puur door de wind. Ik werd meegenomen door een windvlaag'', vertelt de snowboarder, die de teleurstelling inmiddels redelijk te boven lijkt te zijn gekomen. ,,Het was superzuur. Maar het is zoals het is. Het is gebeurd. Pech.''