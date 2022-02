Suzanne Schulting is een ‘Golden Girl’ en wat doet Joey Mantia met Hanne Desmet?

Olympische bytesDe Olympische Winterspelen in Peking zijn onderweg en Nederland is flink op dreef. In de rubriek olympische bytes struint de sportredactie het web voor je af voor de gekste, mooiste en opvallendste posts van de Nederlandse olympiërs, hun aanhang en de buitenlandse sterren.

Als het aan de Noorse oud-schaatser Espen Aarnes Hvammen ligt, houden de Nederlandse mannen alsnog een bronzen medaille over aan de ploegachtervolging. De middelvingers van Daniil Aldoshkin zouden Rusland op een diskwalificatie moeten komen te staan, zo stelt hij. ,,Dat gebeurde Sjinkie Knegt immers ook", doelt de Noor op het incident tijdens het EK shorttrack van 2014.

Schaatser Joey Mantia schudt de Belgische media wakker met zijn bericht op Instagram. De Amerikaan deelt een foto van hemzelf en de Belgische shorttrackster Hanne Desmet. Daarbij staat de tekst: ,,Ik heb mijn Valentijn gevonden.” Er wordt bij onze Zuiderburen druk gespeculeerd over de betekenis van het berichtje. Mantia rijdt in Peking de massastart nog en is één van de favorieten. Desmet is één van de concurrenten van Suzanne Schulting op de 1500 meter.

Volledig scherm Joey Mantia en Hanne Desmet © Instagram Hanne Desmet

De dertiende olympische medaille van Ireen Wüst had niet de kleur waar ze op hoopte, maar de Brabantse laat weten trots te zijn op het team. ,,En nu gaat de focus op mijn laatste afstand: de 1000 meter.”

De Russische langlaufster Veronika Stepanova is niet gediend van de beschuldiging van valsspelen aan haar adres en laat dat op opvallende wijze weten. Volgens de Zweedse journalist Tomás Pettersson hadden zowel de Russen als de Duitsers tegen de regels in C8-wax onder hun ski’s gesmeerd. En daarom zouden de Zweedse vrouwen zijn verslagen bij de estafette. ,,Tomas, waarom eis je niet dat je in mijn ondergoed mag kijken om te zien of daar een motor zit. Net als bij Karlsson van het dak. Dat zou nog een betere kop zijn, vind je niet?” Stepanova doelt op het boek van de Zweedse schrijver Astrid Lindgren over Karlsson, die een propeller op zijn rug heeft, die hij kan bedienen met zijn navel.

,,Vanaf nu mogen jullie ons de Golden Girls noemen", zegt shortrackster Suzanne Schulting nadat de aflossingsploeg de gouden medaille kreeg opgehangen.

Maandag

Ireen Wüst bereidt zich voor op de halve finale van de ploegenachtervolging die morgen op het programma staat, maar neemt ook de tijd om stil te staan bij Valentijnsdag. Op haar Instagram plaatst ze een foto met haar vrouw Letitia de Jong.

Niet alleen bij de Nederlandse shorttrackers zit het qua sfeer wel goed. De gouden dames op de aflossing vierden hun medailles van zondag samen met de ploegen van Zuid-Korea en China, die respectievelijk zilver en brons pakten. Yara van Kerkhof liet zien hoe dat gevierd dient te worden.

Voor Xandra Velzeboer kwam haar droom met goud op de relay uit. De shorttracker had geen woorden nodig om aan te geven hoe blij ze is met haar teamgenoten. Het hartje onder haar post na de huldiging op Medal Plaza zegt veel over de onderlinge band tussen de shorttrackkanonnen.

Dolgelukkig maakt Melissa Peperkamp zich op voor de finale op het onderdeel big air. De zeventienjarige Nederlandse greep nog naast een ticket voor het onderdeel slopestyle, maar heeft op ultieme wijze sportieve revanche genomen.

Ook Niek van der Velden stak zijn vreugde na het bereiken van de finales op het onderdeel big air niet onder stoelen of banken. ,,Een geweldig gevoel om de finales te bereiken!’’, plaatste hij als tekst bij een indrukwekkende video.

Met een dubbel gevoel bekeek Rianne de Vries gisteren de gouden race van de shorttrackdames. Trots en jaloezie vochten om voorrang bij de 31-jarige Friezin, die woensdag eindelijk haar olympische debuut gaat maken. De Vries is tot haar grote geluk aangewezen voor de 1500 meter.

Suzanne Schulting heeft in haar appartement in het olympisch dorp een witte muur versierd met haar medailles. De 24-jarige shorttrackster veroverde in Beijing al twee gouden medailles en één zilveren. In een filmpje op haar Instagram-story's showt ze haar ‘wall of fame’. Schulting begon de Spelen met zilver op de 500 meter. Ze prolongeerde daarna haar olympische titel op de 1000 meter en pakte zondag met de Nederlandse aflossingsploeg ook goud.

Een prachtig filmpje op de Instagram-pagina Lindsay van Zundert, die morgen voor de eerste keer haar opwachting gaat maken op de Olympische Spelen. De zeventienjarige kunstrijdster, die tijdens de openingsceremonie nog vlaggendraagster was samen met Kjeld Nuis, deelt beelden uit de oude doos.

