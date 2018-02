Sven Kramer: Groter nieuws als ik tweede word

Langere een-op-een interviews geeft Kramer bijna nooit, en al helemaal niet in een olympisch jaar. Interviews kosten energie. Het zijn randzaken in zijn leven waarin presteren hoofdzaak is. Kramer spendeert naast het trainen grote delen van zijn tijd in ruststand, in bed. Hij is ‘24/7 schaatser’. ,,Alle uren van de dag focussen vergt veel, maar het is mijn manier voor succes.”



Is het leuk om Sven Kramer te zijn?

,,Oeeee. Niet altijd, niet altijd. Soms leef ik in de anonimiteit, dat is fijn, maar in veel gevallen is het ver te zoeken.”



Bedenk je je weleens dat die anonimiteit er de komende dertig jaar of langer misschien ook wel niet zal komen?

,,Ja. Het is een consequentie die bij mijn persoon in de sport hoort. Maar laat ik het zo zeggen: ik hóóp dat het geen dertig jaar meer duurt voordat ik anoniemer ben.”



Heb je de blikken van mensen door wanneer je over een terras loopt?

,,Niet eens meer. Daar ben ik ook niet mee bezig, want dan kan ik aan de gang blijven. Als ik dat niet wil hebben moet ik in Italië gaan wonen.”



Word je weleens aangesproken in de supermarkt met goedbedoeld advies?

,,Ik denk dat ik niet echt de uitstraling heb dat ik daarvoor opensta. Als ik er al kom. Ik ben ook veel weg.”



Lees zaterdag het uitgebreide interview met Sven Kramer in de olympische bijlage van uw krant.