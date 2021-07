Tennisser Jean-Julien Rojer test positief: Nederlandse dubbelspel met Wesley Koolhof klaar in Tokio

Rojer is op 17 juli uit Nederland vertrokken. Hij zat op exact dezelfde vlucht als waar de vier andere positieve gevallen uit de Nederlandse olympische ploeg op zaten. De teller voor Nederland staat nu op zes. Rojer werd na aankomst in Tokio iedere dag getest. Rojer verbleef buiten het Olympisch dorp en gaat nu tien dagen in quarantaine. De medische staf van TeamNL brengt binnen de protocollen van Tokyo 2020 de close contacts van Rojer in beeld.



,,Helaas ben ik vanmorgen door de dokter gebeld dat mijn test positief was,” aldus Rojer. ,,Ik weet niet wat ik moet zeggen. Het spijt me zo verschrikkelijk voor iedereen in het team. Ik heb er vooraf en ook hier alles aan gedaan om niet besmet te raken. Ik heb geen idee hoe dit is gekomen. I feel terrible en voor mijn dubbelpartner Wesley is dit ook vreselijk.”