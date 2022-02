Terugblik | Dit zijn de hoogte- en dieptepunten van dag 9 van de Olympische Winterspelen

samenvatting Shorttrack­sters met machtsver­toon naar gedroomd goud op Olympische Spelen

De Nederlandse shorttracksters hebben in Peking hun favorieten rol waargemaakt en het goud veroverd op de relay. Suzanne Schulting, Xandra Velzeboer, Selma Poutsma en Yara van Kerkhof rekenden op grootse wijze af met Zuid-Korea (zilver), Canada (brons) en China. Voor Schulting was het alweer de tweede gouden plak van de Spelen en haar derde in totaal.

15:14