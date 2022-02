Thomas Krol tankt vertrouwen: 'Zilver is niet mijn grootste winst’

Door Pim Bijl en Lisette van der Geest



Drie minuten lang dacht Thomas Krol (29) dat het genoeg was. Dat die ene jongensdroom die hij altijd had: olympisch goud winnen, op dat moment werkelijkheid zou worden. Het waren drie heerlijke én pijnlijke minuten, waarin hij vooral met zichzelf bezig was en zijn door verzuring brandende ledematen. ,,Zo’n 1500 hakt er gewoon enorm in.” En toen passeerde Kjeld Nuis de finish, ruim drie tienden sneller dan hij.



,,Ja, dan weet je dat zilver het hoogst haalbare is”, zegt hij. Dat werd het ook. Na afloop rest Krol, regerend wereldkampioen op de schaatsmijl, niets anders dan realisme, en blijdschap om wat hij wel heeft. ,,Het is natuurlijk een jongensdroom geweest om überhaupt een medaille te winnen. En een medaille winnen, dat kunnen niet veel mensen zeggen. Daar ben ik supertrots op. Als ik mijn allerbeste zelf laat zien, en dat heb ik vandaag gedaan, en het is zilver, kan ik tevreden terugkijken.”