‘Tienduizend vrijwilligers trekken zich terug voor Olympische Spelen’

Loopt Butter eindelijk de limiet, is deelname aan Spelen nóg niet zeker

18 april Na een carrière lang opboksen tegen de limieten liep Michel Butter vandaag, in zijn tweede sportleven, wél ruim onder de olympische limiet. Toch is de kans reëel dat het alsnog niet genoeg is voor de Spelen. Een vreemd gevoel na een weergaloze comeback.