Tijdrit Tokio past Dumoulin als zijn favoriete jas: ‘Er is iets moois te halen’

Marathonloper Van Nunen Testen, testen, testen en formulie­ren invullen: voorproef­je van streng Spe­len-plan

6 mei Marathonloper Bart van Nunen was een van de zes buitenlanders die mochten deelnemen aan het olympische testevent in Sapporo. Na een nogal bijzondere week vol protocollen in Japan keert hij terug met vertrouwen in het doorgaan van de Spelen. ,,Ik kan me niet voorstellen dat je hier corona oploopt.”