Tokio op schema, maar niet alles verliep volgens plan

Hulp voor Spelen Bouwmees­ter wint zilver met meteorolo­gisch masterplan

10:09 In Rio de Janeiro werd zeilster Marit Bouwmeester op weg naar olympisch goud bijna verrast door de wind. Daarom riep ze voor het WK in Japan de hulp in van een ­meteoroloog. Het leverde haar vandaag, na de laatste vaardag, zilver op.