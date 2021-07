Tom Dumoulin richt zich in Tokio niet alleen op de tijdrit: 'De warmte ligt mij wel’

In 2016 werd hij tweede achter Fabian Cancellara op de tijdrit. De race tegen de klok is ook nu zijn hoofddoel. Toch gaat hij zijn koers er zaterdag nog niet op aanpassen. ,,Nee, ik wil er wel echt voor gaan. Het is een supermooi parkoers. De warmte ligt mij normaal gesproken wel.”



Bauke Mollema, Wilco Kelderman, Dylan van Baarle en baanrenner Yoeri Havik maken het vijftal compleet. Dumoulin: ,,Als het echt heel erg tegenvalt dan werk ik voor andere mannen. Maar ik denk dat een volle bak inspanning zeker niet slecht hoeft te zijn voor woensdag. Ik wil ervoor gaan en kijken waar ik kan geraken.



En dan komt pas na Tokio het gesprek met Jumbo-Visma. Over of en hoe hij verder wil. ,,Nu wil ik mij gewoon focussen op de Spelen. Tot nu toe hebben we afspraken gemaakt en een mooi plan gemaakt tot en met de Spelen. Met de afspraak daarna weer om de tafel te gaan zitten. Praten over hoe het vooral voor mij ook was, om weer wielrenner te zijn.”



Het hoeft nog niets te betekenen voor het eventuele vervolg van zijn carrière, maar zeker is dat hij van zijn voorbereiding heeft genoten. ,,Ik heb het heel leuk ervaren. Ik zat goed in mijn vel. Ik heb er zin in, was de afgelopen maanden blij om wielrenner te zijn.”