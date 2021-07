Topfavoriet 100 meter mist Spelen na joint: ‘Ik wilde de pijn van de dood van mijn moeder vergeten’

Richardson, normaal gesproken één van de concurrenten van Dafne Schippers testte positief na de trials eind juni in Eugene. Ze gaf aan dat ze marihuana had genomen om het verdriet om het overlijden van haar moeder te verwerken. Richardson heeft de schorsing, die met terugwerkende kracht is ingegaan vanaf 28 juni, aanvaard. ,,Ik wilde die pijn niet meer voelen‘’, zei Richardson. ,,Het was al een bizar jaar voor me met al die zeges. Toen ik hoorde dat mijn moeder was overleden, heb ik naar de marihuana gegrepen. Stom, maar ik had dat op dat moment nodig.”