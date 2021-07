Tsjakadoea grijpt naast eerste judomedaille sinds 2008 na tussenkomst videoscheidsrechter

Tsjakadoea had in de voetsporen kunnen treden van Ruben Houkes. Hij bezorgde Nederland de laatste medaille bij de lichtgewichten. Op de Olympische Spelen van Peking, in 2008, greep hij het brons. Tjsakadoea kon dat dertien jaar later dus overdoen, maar slaagde daarin niet.

De 24-jarige Nederlander toonde aan het actiefst te zijn ten opzichte van zijn tegenstander Smetov, die twee straffen voor passiviteit had ontvangen. Het duel mondde uit in een ‘golden score’. Tsjakadoea ging er vol voor, maar moest zijn gretigheid bekopen met een vijfde plaats, toen Smetov hem een zetje gaf waardoor de Nederlander op zijn rug belandde. De videoscheidsrechter oordeelde: waza-ari. De bronzen doom was aan diggelen geslagen.

Stunt



Eerder op de dag had Tsjakadoea nog voor een stunt gezorgd door de als eerste geplaatste Rus Robert Msjvidobadze te verslaan. Msjvidobadze, de nummer 3 van de wereld, is tweevoudig Europees kampioen; in 2017 en 2020 veroverde hij de Europese titel. Op de WK in 2018 werd hij tweede.



In zijn eerste partij moest Tsjakadoea nog diep gaan om Amartoevsjin Dasjdavaa uit Mongolië te verslaan. Na ruim tweeënhalve minuut in de verlenging scoorde Tsjakadoea met een waza-ari. Uiteindelijk bereikte Tsjakadoea via de herkansingen de strijd om het brons. Via die route versloeg hij de Oekraïner Artem Lesjoek op ippon.