Turnlegende Biles doet door mentale problemen ook niet mee aan meerkamp

Zonder hun grootste troef moesten de Amerikanen het goud in de landenwedstrijd aan Rusland laten. Biles won bij de vorige Spelen in Rio de Janeiro vier gouden medailles, onder meer op de meerkamp. Ze had zich als doel gesteld om in Tokio zes titels te pakken.



Na de kwalificaties liet Biles echter al weten last te hebben van de druk. “Ik voel echt alsof ik momenteel de last van de hele wereld op mijn schouders heb. Ik veeg het weg en doe alsof het geen invloed op me heeft, maar verdorie, soms is het zwaar. De Olympische Spelen zijn geen grapje.”

Gisteren ging Biles uitgebreid in op haar mentale gezondheid, nadat ze zich had teruggetrokken uit de teamfinale. ,,Deze Spelen zijn heel stressvol. Het zijn sowieso lange weken geweest, een lang proces, een lang jaar. Ik denk dat we allemaal op onze tenen lopen. We zouden daar moeten staan om plezier te hebben, en dat is gewoon niet het geval. De warming-up ging nog goed, maar daarna was ik aan het schudden en trillen. Toen ik naar buiten kwam, voelde ik al: Nee, het mentale gedeelte is niet in orde. Daarom moest ik het overlaten aan de andere meiden. Het was beter om even een stap terug te doen.”

Er was mondiaal veel lof voor de beslissing én openhartigheid van Biles, die ook met een belangrijke boodschap kwam. ,,We moeten lichaam én geest beschermen, want uiteindelijk is mentale gezondheid belangrijker dan sport.”

Volgens de Amerikaanse gymnastiekfederatie wordt per dag bekeken of Biles in staat is om in Tokio volgende week wel aan de toestelfinales mee te doen. “We steunen deze beslissing van Simone en juichen haar moed toe om haar welzijn voorop te stellen. Haar moed laat maar weer eens zien waarom ze een rolmodel is voor zovelen”, aldus USA Gymnastics.

De plek van Biles in de meerkampfinale wordt overgenomen door landgenote Jade Carey, die in de kwalificatie de negende score had neergezet. Aangezien er per land maximaal twee turnsters mogen meedoen aan de finale, was Carey afgevallen. Lieke Wevers is de eerste reserve voor de finale met 24 turnsters, Eythora Thorsdottir de tweede.

