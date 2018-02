Usain Bolt de ster van de winterspelen op social media

Wu pakt eerste goud voor China, Breeuwsma 7de

12:31 Daan Breeuwsma is er niet in geslaagd om de finale van de 500 meter shorttrack te halen. Dat hij de halve finale haalde was al een klein wonder: in de eerste rondes schaatste hij vrijwel de gehele races achteraan en profiteerde tot tweemaal toe van valpartijen en diskwalificaties van anderen.