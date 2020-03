Van den Hoogenband: Dit komt bij sporters en coaches keihard aan

Streep door Spelen 2020Voor Pieter van den Hoogenband is het besluit de Olympische Spelen een jaartje op te schuiven geen verrassing, maar bitter was de pil wel voor de chef de mission van de Nederlandse olympische equipe.

,,Dit is in de eerste plaats voor al onze sporters en coaches een vreselijk bericht in een tijd die voor ons allemaal zwaar is. Natuurlijk zagen we dit de afgelopen maanden wel op ons afkomen maar nu is hun doel waar ze jaren dagelijks aan hebben gewerkt in een keer weg. Dat komt keihard aan”, liet oud-olympisch zwemkampioen Van den Hoogenband optekenen in een uitgebreide verklaring.

,,Rationeel gesproken is dit een begrijpelijke en goede beslissing. Maar nu de beslissing zo vers en definitief is hebben onze sporters daar misschien nog even geen boodschap aan. Dat begrijp ik heel goed. Maar de sport en in het bijzonder de Olympische Spelen zijn bedoeld als evenement voor de gehele wereld. Daarom is het ook zo uniek. Voor sporters en hun begeleiders, maar ook voor het publiek. Maar het kan eenvoudigweg niet als de gehele wereldbevolking bezig is met het bestrijden van de ingrijpende gevolgen van dit virus.”

Quote Alles is in een klap anders. Dat vraagt veel van het incasse­rings­ver­mo­gen van sporters Pieter van den Hoogenband

Van den Hoogenband leeft nu echter vooral mee met de sporters van TeamNL. ,,Jarenlang hebben zij zich voorbereid. Sommigen waren al zeker van deelname, anderen streden nog voor hun plek in Tokio. Dat is nu abrupt tot stilstand gekomen. Alles is in één klap anders. Dat vraagt veel hun incasseringsvermogen, wilskracht en emoties. Het zijn topsporters, die gewend zijn aan strijd, maar het zijn ook gewone mensen met dromen, een carrièreplanning en een omgeving die naar dit moment heeft uitgekeken.”