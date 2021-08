Van den Hoogenband na eerste Spelen als chef de mission: ‘Intens genoten, maar ook verdrietig geweest’

Door Rik Spekenbrink



Het was na het eerste coronageval in TeamNL, dat van skateboardster Candy Jacobs, dat chef de Mission Pieter van den Hoogenband met een zwaar gemoed op een bankje zat, uitkijkend over de haven. ,,Ik voelde het verdriet van de topsporter die alles op alles had gezet om te excelleren.”

Quote Het succes hier is het resultaat van jarenlang werk vanuit een bepaalde visie Pieter van den Hoogenband En zo was het vooral in de eerste week van de Spelen in Tokio elke ochtend spannend of er besmettingsgevallen bij waren gekomen. ,,We kunnen nu concluderen dat er op die bewuste reisdag (zaterdag 24 juli, red.) dingen niet goed zijn gegaan. Wat precies, dat weten we niet, dat gaan we evalueren. En daar moeten we van leren voor de toekomst.”



Van den Hoogenband ging in zijn afsluitende digitale persconferentie in Tokio, een paar uur voor de sluitingsceremonie, niet om corona heen. Hij gaf aan in die bewuste week op veel borden te hebben moeten schaken, dat er veel speelde. En dat de persconferentie die hij in die eerste week gaf, vooral over de coronagevallen, ‘niet de beste uit zijn leven was’.

Volledig scherm Chef de mission Pieter van den Hoogenband en technisch directeur Maurits Hendriks bij hun persconferentie op de vierde dag van de Olympische Spelen. © ANP ,,Ik heb onderschat dat het op dat moment het meest prangende issue was. Ik had zaken beter moeten uitleggen. Maar ik heb als sportman geleerd dat kritiek je de kans geeft om te leren als mens. De coronagevallen hebben me geraakt, daar ben ik verdrietig van geweest. Ik ben blij dat we daarna de juiste maatregelen hebben getroffen. En het was fijn dat we tussendoor een aantal mooie medailles wonnen.”

Tegenslagen

Van den Hoogenband roemde de veerkracht van de Nederlandse ploeg. Individueel, bijvoorbeeld Sifan Hassan en Annemiek van Vleuten, die tegenslagen later konden omzetten naar goud. Of Niek Kimmann, die na zijn botsing met een onoplettende official eerst ging kijken hoe het met die man ging. De BMX’er veroverde een paar dagen later ook goud.



,,Maar ook in teamverband. Neem Twan van Gendt en Joris Harmsen, de collega’s van Niek. Zodra zij waren uitgeschakeld, hebben ze zich alleen om Niek bekommerd. Onze sporters hebben hier geïncasseerd en zich moeten aanpassen aan de omstandigheden. In deze unieke omstandigheden, bij unieke Spelen, heeft deze ploeg mij intens trots gemaakt.”

Van den Hoogenband legde uit niet bang te zijn dat deze Spelen, met 36 medailles, een uitschieter zijn en dat het over drie jaar in Parijs kan tegenvallen. ,,In mijn tijd als atleet, in een ver verleden, was het een kwestie van pionieren. Judoka Mark Huizinga, Leontien van Moorsel, ik zei de gek, we hadden allemaal ons eigen team gebouwd. Anky van Grunsven had haar stallen. Nu is er een structuur, er zijn programma’s. Je hoeft geen experts meer te zoeken, die zijn er al. Je hebt alleen je intrinsieke motivatie nodig. Het succes hier is het resultaat van jarenlang werk vanuit een bepaalde visie. Dus ik zie niet in waarom we hierna enorm terug zouden zakken.”

Datamodellen

Van den Hoogenband noemde technisch directeur Maurits Hendriks dé architect van het Nederlandse succes, sinds 2010 voorvechter van de Nederlandse top 10-ambitie. Hendriks, inmiddels terug in Nederland, hing zelf ook aan de lijn. Na de Winterspelen van Peking stopt hij bij NOC*NSF. Hendriks gaf aan dat er diverse datamodellen waren om het succes voor Nederland in Tokio te voorspellen. ,,Als alles mis zou gaan, door coronagevallen en andere ellende, zouden we op zestien medailles uitkomen. In het meest positieve scenario op 44. En in het meest realistische scenario stonden we op 34. De 36 van nu komen in grote lijnen overeen met die prognose.”

Er zijn wel twee punten van zorg richting de toekomst. Om te beginnen het gebrek aan middelen en bewustzijn voor de breedtesport en het traditionele verenigingsleven, uiteindelijk het fundament van de Nederlandse sport. ,,Daar moet in het regeerakkoord dat nu wordt gemaakt echt aandacht voor zijn”, zei Hendriks. En ook als het over de topsport gaat, dreigen de centen een probleem worden.

Quote Er is een brede basis onder het Nederland­se succes, maar het wordt een uitdaging om dat stabiel te blijven facilite­ren richting Parijs Pieter van den Hoogenband

,,We hebben in zo veel sporten laten zien wat ons mondiale niveau is, dat de druk op het systeem enorm zal toenemen. Er is een brede basis onder het Nederlandse succes, maar het wordt een grote uitdaging om dat stabiel te blijven faciliteren richting Parijs en verder.”

Nog deze week hopen Hendriks en Van den Hoogenband premier Rutte en de minister van VWS hierop te kunnen wijzen. Hendriks: ,,Maar voor nu moet er de komende tijd vooral veel aandacht zijn voor onze sporters en de begeleidingsteams. We waren goed voorbereid, maar er zijn in Japan toch dingen voorgevallen. Maar daar is unaniem goed op gereageerd, iedereen is rustig gebleven en heeft de focus gehouden.”

