Van Máxima tot Mollema, Nederland buigt diep voor ‘WonderWüst’: ‘Ze is de allergrootste’

Ook de koning en koningin deden een duit in het zakje. ,,Wat een fenomenale rit van Ireen Wüst! Het zenuwslopende wachten was tergend, maar maakte de ontlading van deze historische overwinning extra mooi. Wüst heeft haar imposante carrière afgesloten op geheel eigen wijze: met volledige focus en ijzersterke wilskracht”, schrijft het paar. ,,Haar debuut op de Spelen in Turijn leverde al goud op en 16 jaar later weet zij opnieuw goud op haar naam te schrijven. Vol trots feliciteren wij haar met de prolongatie op de 1500 meter.”



Mark Tuitert, die in 2010 goud won op de 1500 meter, twitterde: ,,GOUD WÜST. Dit klinkt normaal maar dat is het niet!” Om er later aan toe te voegen: ,,Als je een filmscript zou schrijven, zou je denken: laten we het enigszins realistisch houden met één atlete die 4 x goud wint op verschillende spelen… Het echte leven is soms mooier dan een bedachte film: 5 x OS, 5 x Goud.”



Jesper Hospes, ook een schaatser, was al even lovend. ,,5 spelen GOUD! Wat een grootheid! Een hele diepe buiging, wat een prestatie.” Renate Groenewold, die twee keer olympisch schaatszilver won, vond de prestatie ,,bizar en ongekend” en noemde Wüst de ‘Greatest of all Time’ (GOAT).