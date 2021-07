Van Vleuten dacht dat ze goud had gewonnen: ‘Ruud, ik had het mis’

Bizarre taferelen na afloop van de olympische wegrit voor vrouwen. Annemiek van Vleuten kwam juichend over de finishstreep gereden, maar wist op dat moment niet dat Anna Kiesenhofer al binnen was. ,,Ruud, ik had het mis", zei ze na het horen van het slechte nieuws.

Kiesenhofer maakte deel uit van een vroege vlucht van vijf vrouwen. De Nederlandse ploeg bestaande uit Van Vleuten, Anna van der Breggen, Marianne Vos en Demi Vollering gaf de kopgroep een grote voorsprong van meer dan tien minuten. Te groot bleek achteraf, want Kiesenhofer wist het peloton voor te blijven. Van Vleuten wist niet dat Kiesenhofer nog niet was gegrepen en sprong in de slotkilometers weg uit het peloton, op jacht naar - zo dacht ze - goud. Maar op dat moment was Kiesenhofer al lang en breed binnen.

Van Vleuten bleef Elisa Longo Borghini, Lotte Kopecky en het uitgedunde peloton voor en kwam juichend over de streep. Heel even leek ze te juichen omdat ze een medaille had gewonnen, maar niet veel later besefte ze dat ze niet had gewonnen. ,,O Ruud, ik had het helemaal mis", zei ze tegen verzorger Ruud Zijlmans. ,,Ik had het helemaal niet door.” Tijdens de olympische wegwedstrijd werd er zonder ‘oortjes’ gereden, de moderne communicatie.

,,Ik voelde me eerst zelf heel stom”, vertelde Van Vleuten later bij de NOS. ,,Maar we stonden hier na afloop met meerdere rensters ons af te vragen wie er had gewonnen. Ik dacht dat we iedereen terug hadden gepakt, maar dat wisten we niet zeker. Anna zei op een gegeven moment in de wedstrijd tegen me dat de koploopster nog 45 seconden had en we reden zo hard, dan weet je zeker dat je iemand terugpakt als die zo lang al van voren rijdt. Toen pakten we er een paar terug en dacht ik dat we ze hadden. Ik dacht dat ik had gewonnen”

,,Normaal staan er hier borden langs de kant met informatie, maar de communicatielijn was blijkbaar heel slecht met de bondscoach", lichtte Van Vleuten toe. ,,De laatste communicatie die ik heb gehad, was dat we eerder aan de achtervolging moesten beginnen. Ook toen ik alleen reed, kreeg ik geen informatie.”

,,Ik ben supertrots op ons team en trots op een medaille. We kwamen voor goud, maar als iedereen naar ons kijkt, is het lastig. We hebben het maximale eruit gehaald.”

Van der Breggen telde verkeerd

,,Ik ken haar eigenlijk niet, dus haar hebben we flink onderschat. Maar in hoeverre kun je iets fout doen als je iemand niet kent? We pakken de andere vrouwen terug en dachten voor de winst te rijden, maar uiteindelijk is dat niet zo. Dat is heel jammer", zei uittredend kampioen Van der Breggen, die het een verwarrende finale vond. ,,Het is het enige kampioenschap zonder communicatie. Eigenlijk moet je tellen hoeveel rensters je terug pakt. Ik heb geprobeerd te tellen en dacht dat we iedereen hadden teruggepakt. Ik zag 1.35 minuut op het bord staan en dacht: dit kunnen we nog halen. Maar het bleek het verschil tussen Kiesenhofer en de achtervolgsters te zijn.”

,,Het is een mooie zilveren medaille voor Annemiek en ik denk dat ze daar van gaat genieten, maar het is ook wel een beetje zuur", sluit Van der Breggen af.

Volledig scherm De Nederlandse olympische ploeg. © photo: Cor Vos

Volledig scherm Tokyo - Japan - wielrennen - cycling - cyclisme - radsport - Marianne Vos (Netherlands) - Demi De Jong (Netherlands) - Annemiek Van Vleuten (Netherlands) - Anna Van Der Breggen (Netherlands) pictured during Cycling Road Road race (women) the Tokyo 2020 Summer Olympic Games on July 25, 2021 from Musashinonomori Park to Fuji International Speedway (137KM) - photo Luca Bettini/Cor Vos © 2021 © photo: Cor Vos