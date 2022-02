Veelbesproken Nils van der Poel knalt met wereldrecord naar goud op de tien kilometer, zilver voor Patrick Roest

Roest kwam in de tweede rit in actie en verraste met een voorzichtig begin. De Lekkerkerker reed rondjes net onder de 31 seconden en leek een goede tijd te kunnen vergeten. Maar in de tweede helft van zijn race versnelde hij flink en met een tijd van 12:44.59 ging hij de dweilpauze in als leider.

Jorrit Bergsma begon vervolgens sneller dan zijn Nederlandse rivaal, maar kon diens versnelling niet beantwoorden en klokte de tweede tijd. De Fries kwam na 12:48.94 hoofdschuddend over de finish.

Op Van der Poel, die in aanloop naar de langste afstand een bommetje gooide, stond echter geen maat. De Zweed begon sneller dan zijn Nederlandse rivalen en viel bepaald niet stil. In het spoor van Van der Poel tikte Ghiotto Bergsma van het podium. Ted-Jan Bloemen kon in de slotrit niet in de buurt van de medailles komen.

Volledig scherm Patrick Roest bespreekt zijn race met coach Jac Orie. © AP

,,Ik moest er even lekker inkomen”, zei Patrick Roest direct na zijn rit bij de NOS. Zijn grote concurrenten moesten toen nog in actie komen. ,,Met een beetje een rustig begin heb ik mijn beste tien kilometers gereden. Ik moet niet te gek beginnen. Misschien was dit wel iets te rustig, maar ik moest even lekker in mijn slag komen. Er zat niet meer in vandaag. Het is een tijd die voldoende kan zijn voor het podium, maar het is lastig te voorspellen.”

Van der Poel pakte in het begin van zijn race al een voorsprong op het schema van Roest, maar met razendsnelle slotronden verpulverde hij de tijden van de Nederlandse schaatsers pas echt. Vervolgens versloeg hij ook zijn enige echte tegenstander, namelijk zijn eigen wereldrecord waarmee hij een jaar geleden de wereldtitel en de heerschappij op de langste afstand greep in Thialf in Heerenveen.

