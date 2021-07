Verbazing in Nederlands kamp over ‘plankjesgate’: Van der Poel ‘was niet op de hoogte’

De Nederlandse alleskunner op de fiets had zijn zinnen gezet op goud bij het mountainbiken, maar ging in de eerste ronde hard onderuit toen hij een sprong totaal verkeerd inschatte.

Van der Poel bleef na zijn val even met een van pijn vertrokken gezicht op de grond zitten, maar besloot weer op te stappen en beperkte de schade lange tijd tot ongeveer een minuut. Terugkomen zat er echter niet meer in. Twee rondes voor het einde van de wedstrijd stapte hij af. De winst ging maandag naar Tom Pidcock.

Milan Vader, de andere Nederlandse deelnemer, vertelde wel een idee te hebben waar het mis ging: ,,We hebben het er over gehad tijdens de lunch. Hij vroeg of ik van die ‘drop’ zou gaan springen. Zelf wilde hij over het plankje rijden dat er tijdens het verkennen lag. Ik vertelde hem dat dat plankje er waarschijnlijk niet zou liggen. Maar toen ik er zelf voorbij was en even later de opwinding in het publiek hoorde, wist ik wel hoe laat het was.”

Van der Poel bevestigde die lezing later deels. Hij ging er inderdaad vanuit dat er een soort schans was, zoals op de foto die hij op twitter zette is te zien. Maar hij ontkent dat hem verteld is dat die plank er tijdens de wedstrijd niet zou zijn. ,,Ik was niet op de hoogte, die plank lag er tijdens de verkenning wel. Ik heb enkel meegekregen dat hij op het testevent was weggehaald. Ik kan het parcours met mijn ogen dicht rijden, maar ik wist niet dat die schans zou worden weggehaald. Ik weet niet wat ik moet zeggen, maar ik kom terug.”

Bondscoach Gerben de Knegt zegt op zijn beurt dan weer: ,,Het lijkt er op dat hij van het plankje wilde rijden dat er met trainen nog lag, maar nu niet. Heel stom, want daar hebben we het uitgebreid over gehad. Hij heeft zaterdag tien, elf, twaalf rondjes verkend, dat is meer dan hij normaal doet. Dus daar zou het niet aan mogen liggen.”

Van der Poel klaagt over pijn aan zijn heup en is naar het ziekenhuis voor verder onderzoek. ,,Ik had te veel last om te finishen", aldus de Brabander.

,,We gaan even naar het ziekenhuis om foto's te laten nemen. Hij kan er wel op steunen, maar het doet echt wel pijn", lichtte bondscoach De Knegt toe.

Volledig scherm Mathieu van der Poel slaat over de kop. © Pro Shots / George Deswijzen

