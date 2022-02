Verhitte strijd gegarandeerd op de 10.000 meter, maar wordt het ook spannend?

Door Rik Spekenbrink



Het leek een dag als alle andere, donderdag op de olympische ‘Ice Ribbon’ in Peking. Schaatsers in treintjes, coaches met hun stopwatch, en ijsmeester Mark Messer met een bezem op het ijs om een doffe plek op te poetsen. Er werd gelachen, gegroet en getraind. En bewegingswetenschapper Sander van Ginkel mat ‘gewoon’ de temperatuur van het ijs, zoals hij dat elke dag doet.



Wie niet beter wist, vermoedde niet dat de schaatssport minder dan 24 uur geleden in de brand was gezet. Nils van der Poel, sinds zondag olympisch kampioen op de 5 kilometer, beschuldigde de Nederlandse schaatsploeg van corruptie en sprak van het grootste schandaal in de sport. De reden: vanuit het Nederlandse kamp zouden pogingen worden ondernomen om de ijsmeester te beïnvloeden.