Verweij en Schouten grappen in HHH over persoonsverwisseling

Het was een grapje van beide schaatsers, als verwijzing naar een eerdere persoonsverwisseling door deze krant. Bij een interview met Verweij stond een grote foto van blondine Schouten. ,,Ja, we lijken wel een beetje op elkaar, qua haar dan'', lachte Verweij toen hij aan de beurt was voor zijn huldiging, ook voor brons op de massastart.



Verweij kreeg de medailletegel van zijn vader. Bij de overdracht van de schaal met de plaquette, over de hoofden van de bezoekers, sprak de Noord-Hollandse schaatser toepasselijk: ,,Ik zal een beetje opletten, misschien moeten we er een paar biertjes opzetten'', grapte Verweij. Hij doelde daarmee op het incident afgelopen week in het HHH waarbij twee Zuid-Koreaanse bezoeksters gewond raakten toen de schaal hardhandig in het publiek viel.