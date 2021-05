Vierde coronagolf ontneemt veel Japanners zin in Olympische Spelen

Het officiële aftellen naar de openingsceremonie gaat gewoon door en de Olympische fakkel reist door het land, maar in het gastland zien steeds minder mensen de lol in van de Spelen. Volgens de laatste peiling van de krant Yomiuri, is inmiddels 59 procent van de Japanners voor het schrappen of opnieuw uitstellen van de Spelen die van 23 juli tot 8 augustus moeten worden gehouden. Een petitie daarvoor van de bekende Japanse advocaat Kenji Utsunomiya is binnen een week door zo’n 400.000 mensen ondertekend. ,,Gezien het aantal mensen dat door de epidemie om het leven is gekomen (11.000, red.), hoeven er als gevolg van de Spelen niet nog meer slachtoffers bij te komen”, aldus een nationale sportheld, tennisser Kei Nishikori, die brons haalde op de Olympische Spelen in Rio de Janeiro.



Ook andere sporticonen zoals tennisser Naomi Osaka twijfelen hardop. De New York Times kopte deze week dat ‘een sportevenement nooit een superspreader mag zijn’. De Amerikaanse krant deed een oproep de Spelen te annuleren vanwege het te grote besmettingsgevaar.

Volledig scherm De Olympische vlam is gisteren aangekomen in Fukuoka in het zuidwesten van Japan. © AP

Tokio meldt vandaag 969 nieuwe besmettingsgevallen. Twee nieuwe prefecturen, Aichi en Fukuoka, zijn toegevoegd aan de lijst van gebieden waar een noodtoestand geldt. Sinds eind april gold die al in Tokio, Osaka, Kyoto en Hyogo, vanwege het oplopende aantal besmettingen met de Britse variant.

Quote Als ze nu artsen en verpleeg­sters gaan opeisen voor de Olympische Spelen, zal dat voor nog meer problemen zorgen in de ziekenhui­zen Hitoshi Kuramochi, Kuramochi Clinic Interpark

Records

Als er al records worden gebroken dan is het in de ziekenhuizen. Het gemiddelde aantal sterfgevallen over een week bezien ligt in Japan nu op 77 per dag. De oplopende cijfers doen sterk denken aan de klim naar de derde golf in februari, die piekte op een gemiddelde van 119 doden. In Osaka, het epicentrum van de epidemie in het land, staat het gezondheidssysteem op omvallen, aldus Japanse media. 14.000 mensen moeten thuis worden behandeld. Ook in Japan is er veel te doen over het vaccinatiebeleid.

Vandaag lukte het niet om online te reserveren voor een prik vanwege technische problemen. Het vaccinatieprogramma wordt sowieso geplaagd door veel tegenslag, van falende traceringsapps tot een te ingewikkelde vaccinatieregeling voor zorgmedewerkers die daarvoor dus bedanken. 3,5 miljoen Japanners hebben nu een eerste dosis gehad ofwel 2,8 procent van de totale bevolking. Premier Yoshihide Suga verklaarde op de Japanse tv dat het ‘mijn plicht is al het mogelijke te doen om de Spelen in alle veiligheid te organiseren en tegelijk de gezondheid van de Japanners te garanderen.’ Die combinatie lijkt steeds ingewikkelder te worden.

Vastklampen

Ergernis groeit over het feit dat de premier en het Olympisch Comité zich blijven vastklampen aan een evenement waarvoor - zo blijkt - 10.000 mensen uit de zorg worden gemobiliseerd terwijl die volgens velen beter zouden kunnen worden ingezet in de strijd tegen de pandemie. ,,Gezondheidszorginstellingen hebben nog steeds de handen vol aan coronapatiënten. Als ze nu artsen en verpleegsters gaan opeisen voor de Olympische Spelen, zal dat voor nog meer problemen zorgen in de ziekenhuizen. Bij personeelstekorten kunnen we niet langer de nodige zorg verlenen aan ernstig zieke patiënten. Niet langer kunnen we dan mensen redden die we eigenlijk hadden kunnen redden”, zegt Hitoshi Kuramochi, voorzitter van het ziekenhuis Kuramochi Clinic Interpark.

Ondertussen zetten de Japanse autoriteiten fors in op vaccineren. Premier Yoshihide Suga wil eind juli alle Japanners boven de 65 (36 miljoen mensen) hebben gevaccineerd. Volgens de sceptische zakenkrant Nihon Keizai Shimbun moeten om dat te bereiken de komende weken nog eens 100.000 extra zorgmedewerkers worden geworven. Waar die vandaan moeten komen, weet niemand.

