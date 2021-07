Vlucht vol Nederlandse sporters op weg naar Tokio, Simone Biles krijgt eigen Twitter-emoji

Helaas kunnen wij deze social post, liveblog of anders niet tonen omdat het één of meerdere social media-elementen bevat. Aanvaard de social media-cookies om deze inhoud alsnog te tonen.

De Amerikaanse turnkampioene Simone Biles heeft als eerste sporter een eigen Twitter-emoji gekregen. Het is een emoticon van een geit. ,,Biles is de GOAT (Greatest of all time). Daarom krijgt ze een emoji van een turnende geit, in haar typische rode pakje en een gouden medaille om de hals”, aldus Twitter.