Voor Lavreysen telt niets minder dan goud: ‘Ik weet dat ik de lul ben als ik minder ben’

Jacques Brinkman biedt excuses aan voor voorlezen pri­vé-ap­pjes zoon in De Oranjezo­mer

10:52 Jacques Brinkman heeft op Twitter zijn excuses aangeboden voor het voorlezen van privé-appjes van zijn zoon Thierry in De Oranjezomer gisteravond. De voormalig Nederlands tophockeyer uitte zijn frustratie over bondscoach Max Caldas, door enkele berichten voor te lezen van zijn zoon, die onderdeel van de Nederlandse selectie in Tokio was.