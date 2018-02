Voorspellend spandoek 'Netherlands first' begon als geintje

Nicolas Ruis is momenteel samen met zijn vriendin Anouk op bezoek bij zijn zus Eva en haar man Marinus in Zuid-Korea. Die laatste twee wonen al een paar jaar in het Aziatische land om daar een windmolen te ontwikkelen. Het viertal greep de familiehereniging gisteren aan voor een bezoekje aan een Olympische wedstrijd. De keuze viel daarbij op de 3000 meter schaatsen bij de vrouwen. Omdat de vier niet met lege handen wilden staan, knutselden ze een heus spandoek. Nicolas had uit Nederland daarvoor al een vlag meegenomen, die het viertal vervolgens beschreef met de tekst 'Sorry mr. president. The Netherlands first and 2nd...and 3rd!'. Die tekst was vooral bedoeld als knipoog naar het filmpje van Arjen Lubach dat vorig jaar de wereld over ging. Nicolas: ,,We hadden zoiets nog nooit gedaan en vonden het heel erg jaren '80. We hebben er met z'n allen heel hard om gelachen."

Roes

Eenmaal in het stadion vouwden Anouk en Eva het spandoek uit. Het kwam vervolgens vol in beeld tijdens de uitzending op televisie. Nicolas: ,,De mensen achter ons riepen steeds: 'We zien niks, we zien niks'. Maar even later kwamen er vooral positieve reacties. Koreanen maakten er zelfs foto's van." Of ook de sporters de aanmoediging gezien hebben, betwijfelt Ruis: ,,Die waren helemaal in hun eigen roes, dus ik denk dat die het niet zagen." Dat de voorspelling op het spandoek ook daadwerkelijk uit zou komen, had Nicolas totaal niet zien aankomen. ,,Het was gewoon een geintje. Überhaupt lachen om een keer te doen. Voor ons was dit wel de kers op de taart tijdens ons bezoek aan Zuid-Korea. De sfeer daar was gewoon fantastisch."

Zomerspelen

De kans dat er deze Spelen nog een spandoek van Ruis en consorten zal opduiken, is echter klein. Nicolas: ,,We hebben maar voor één wedstrijd een kaartje gekocht en gaan woensdag alweer naar huis. Bovendien is het vanaf het huis van mijn zus zo'n drie uur rijden naar het stadion, dus dat is best wel een eindje rijden."



Nicolas heeft echter wel de smaak te pakken gekregen en denkt er nu over om wellicht terug te keren voor de Zomerspelen in Tokio in 2020. ,,Dat zou wel heel gaaf zijn. Maar dat duurt nog twee jaar, dus of we dat echt gaan doen moeten we nog even zien."



De vlag van het viertal ging sinds hij op Twitter verscheen al gauw het internet over. Arjen Lubach deelde de foto en plaatste er een duimpje bij.