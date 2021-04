Vrees, blijdschap en vragen: Nederlandse olympiërs reageren op vaccinatienieuws

Büchtli vreest voor impact op lichaam

Matthijs Büchli zag het nieuws van de vaccinatie voor olympische sporters dinsdag in de groepsapp van de baanwielrenners. De winnaar van zilver op het onderdeel keirin in Rio 2016 is vooral benieuwd wanneer er ‘geprikt’ kan worden. “Omdat het impact op je lichaam kan hebben zou het fijn zijn als je het kunt plannen. Liever in een rustweek dan in de derde week van een trainingsblok.”

Volledig scherm Matthijs Büchli. © Adam Davy Büchli (28) en partner Laurine van Riessen, eveneens olympiër, zijn verheugd dat het verzoek van NOC*NSF is ingewilligd door de regering. ,,Al is het volgens mij nog niet officieel”, zegt Van Riessen, eveneens baanwielrenster. ,,We wisten dat dit speelde”, vertelt Büchli. ,,Eerlijk gezegd heb ik me er niet druk over gemaakt. Ik dacht: als onze leeftijd aan de beurt is, dan mogen wij wellicht eerst. Maar het leek nou nog krap te worden. Bovendien, als je nu het jaar bent doorgekomen zonder corona te krijgen zou het toch zuur zijn als je het in mei of juni alsnog krijgt. Vooral daarom hoop ik dat we snel gevaccineerd zijn. Over ons verblijf in Japan maakte ik me veel minder zorgen. We zitten met de wielrenners ook ver weg van de andere sporters in het atletendorp en er zal supervaak getest worden. Daar maakte ik me eigenlijk niet zo druk om.”

Maar er komt nog een EK aan in Minsk, eind juni. “Dan is het wel lekker als je al gevaccineerd bent. Ik heb wel altijd gevonden dat kwetsbaren en andere risicogroepen als zorgpersoneel sowieso eerst aan de beurt zijn. Daar zouden we als sporters wel op moeten wachten. Ook dan zullen er ongetwijfeld mensen zijn die er iets van vinden, maar dat is dan maar zo.”

Büchli wacht de praktische uitvoering af. Uiteraard krijgen hij en Van Riessen het liefst zo snel mogelijk een datum te horen wanneer er geprikt kan worden. “Als je aan het einde van een trainingsperiode zit ben je wellicht extra vatbaar voor bijwerkingen. De vraag is dan ook of je daarom je trainingsschema moet omgooien.”

KNHS-directeur: ‘Sport heeft niet voorgedrongen’

De sport heeft bepaald niet voorgedrongen bij de verdeling van de vaccins. Dat zegt Theo Fledderus, algemeen directeur van de hippische bond KNHS en voormalig topman van sportkoepel NOC*NSF. ,,We hebben ons heel netjes gedragen. Vermoedelijk komt iedereen voor de zomer aan de beurt, maar het is fijn dat we nu zekerheid hebben.”

Volledig scherm Paardensport in Valkenswaard. © Frank Laracker / DCI Media Vrijwel zeker gaat het kabinet op korte termijn bevestigen dat olympische sporters die de komende zomer naar Tokio gaan met voorrang een vaccinatie krijgen. Fledderus: ,,Van het begin hebben we gezegd dat we niet wilden voordringen en dat hebben we ook niet gedaan. Maar inmiddels heeft China al aangeboden iedereen die naar Tokio gaat een vaccinatie te willen geven. Misschien heeft men toen hier wel gedacht van laten we het dan maar zelf regelen. Het heeft mogelijk net dat duwtje in de rug gegeven.”

Vanzelfsprekend is Fledderus blij met de toezegging. ,,Ik denk dat de Olympische Spelen door zo veel mogelijk vaccinatie van betrokkenen een stuk veiliger worden, ook voor de Japanners zelf. Er komen toch duizenden mensen bij elkaar. In Tokio is straks wel een apart hotel voor besmet geraakte sporters, maar dit is voor de atleten natuurlijk een veel betere oplossing.”

Schippers kan niet wachten op vaccinatie

Dafne Schippers kijkt uit naar het moment dat ze gevaccineerd is tegen het coronavirus. Volgens de tweevoudig wereldkampioene op de 200 meter zijn de consequenties groot als ze nu besmet zou raken, zo’n honderd dagen voor de start van de Olympische Spelen op 23 juli in Tokio.

Volledig scherm Dafne Schippers. © EPA ,,Als ik nu het coronavirus zou krijgen, is de kans groot dat ik niet naar de Spelen kan, zelfs al zou ik het virus in lichte vorm krijgen. In deze fase kun je je geen terugslag veroorloven”, laat Schippers weten.



De olympische sporters komen eerder aan de beurt voor een vaccinatie dan aanvankelijk de bedoeling was. De demissionaire ministers Hugo de Jonge en Tamara van Ark van Volksgezondheid zullen hun voorstel toelichten in een brief die zij na de persconferentie van dinsdagavond naar de Tweede Kamer sturen.

,,Als dit klopt, ben ik daar heel blij mee, zeker nadat de risicogroepen aan de beurt zijn geweest”, aldus Schippers. ,,Je ziet dat in veel landen waar mijn concurrenten vandaan komen sporters al voorrang hebben gekregen. De belangrijkste voorbereidingen op de Spelen staan voor mij op het punt van beginnen en elke wedstrijd in het buitenland is weer een flink risico, zeker als maatregelen wat losser worden gehandhaafd.”

De 28-jarige Utrechtse kwam in september vorig jaar voor het laatst in actie. Ze doet begin volgende maand mee aan de WK estafette in Polen.

Schuurs: ‘Ik heb 'm al’

Demi Schuurs is blij dat de Nederlandse sportdelegatie voor Tokio met voorrang kan worden gevaccineerd, al komt het aanbod voor haar net iets te laat. ,,De afgelopen week kregen we bij het toernooi in Charleston het aanbod ons te laten vaccineren. De meeste speelsters hebben daar gebruik van gemaakt. Ik ook.”

Ze vond het een mooi aanbod. ,,In de toekomst zal het voor ons toch een keer moeten gebeuren. Zeker richting de Olympische Spelen, al is het nog niet verplicht. Maar voor wie veel reist, en dat doen wij zeker, is het gewoon een goed idee dat we voorrang krijgen. Al snap ik meteen dat er belangrijkere dingen zijn, zoals de zorg.”

Met partner Nicole Melichar won Schuurs overigens het dubbelspel op het toernooi van Charleston.

Roskam: ‘Snap dat het gevoelige kant heeft’

Technisch directeur Ad Roskam van de Atletiekunie vindt het een goede stap dat de sporters die naar de Olympische Spelen gaan eerder dan de bedoeling was in aanmerking komen voor een vaccin tegen het coronavirus. ,,Op zich juich ik dit toe, al snap ik ook best dat dit een gevoelige kant heeft”, zegt Roskam. ,,Maar vaccins zijn inmiddels breder beschikbaar.”

Volledig scherm Ad Roskam. © Videostill Roskam snapt de gevoeligheid van de kwestie. Sportkoepel NOC*NSF heeft de afgelopen maanden ook regelmatig benadrukt niet om voorrang te willen vragen. “Mensen die in de zorg zitten of een kwetsbare gezondheid hebben, die gaan natuurlijk voor”, zegt de directeur van de Nederlandse atletiekbond. “Maar we gaan ervan uit dat het voor deze groep zo langzamerhand goed geregeld is. We vinden het goed uitlegbaar dat sporters daarna ook snel aan de beurt komen.”

Roskam benadrukt dat het aan de sporters zelf is of ze gebruikmaken van de mogelijkheid om zich te laten vaccineren tegen het coronavirus. ,,Dat is geen discussie, die keuze ligt volledig bij henzelf. De planning voor het vaccineren is nog niet bekend. We zullen per sporter bekijken wat een geschikt moment is. In principe is het wel: hoe eerder, hoe beter. Maar de sporters hebben de komende maanden een volle kalender.”

Bouwmeester: ‘De tijd zal het leren’

Olympisch zeilkampioene Marit Bouwmeester uit Friesland is al vele malen getest op het coronavirus. ,,Veel, heel veel, maar gelukkig was ik steeds negatief en de mensen in mijn omgeving ook. Dat is natuurlijk heel fijn, we hebben er nog helemaal niets mee te maken gehad”, zegt de viervoudig wereldkampioene in de Laser Radial, ook goed voor olympisch zilver bij Londen 2012.

Volledig scherm Marit Bouwmeester. © EPA Bouwmeester wil nog niet reageren op het nieuws dat de olympische sporters waarschijnlijk voorrang krijgen met inenten. ,,Met vragen over vaccinaties moet je niet bij mij zijn. Daar ben ik zelf nog totaal niet mee bezig en met de Zomerspelen in Tokio evenmin. Ik ben eerst bezig om te herstellen van een elleboogblessure. Dat is nu mijn belangrijkste doel, al het andere komt daarna wel. Over een of twee weken moet ik weer kunnen beginnen, ik doe nu nog rustig aan. Veel wedstrijden zijn er helaas niet voor ons. In mei hopelijk de Allianz Regatta in eigen land, daarna het testevent in juni in Japan en dan de Spelen in Tokio.”

Of ze zonder vaccinatie naar Japan wil gaan, laat ze in het midden. ,,Daar heb ik nog niet over nagedacht. Als het aan de orde komt en als wij eerder gevaccineerd kunnen gaan worden, ga ik erover nadenken. Of ik ga instemmen met een snellere vaccinatie? Dat zien we tegen die tijd wel weer.”

Houtzager: ‘Ik heb geen vaccin nodig’

Topruiter Marc Houtzager noemt het goed nieuws dat de Nederlandse deelnemers bij de Olympische Spelen van Tokio voorrang krijgen bij vaccinatie. ,,Maar het is niet verplicht toch?”, vraagt hij zich af. ,,Ik heb al corona gehad, dan is een prik volgens mij niet meer nodig. Ik laat eerst wel even testen straks of ik voldoende antistoffen heb.”

,,Maar ik denk dat dit een goede zaak is”, zegt Houtzager, actief op de Olympische Spelen van 2008 en 2012 en voornaam kandidaat voor Tokio. ,,Iedereen die wil kan nu een vaccinatie krijgen, dat geeft toch meer zekerheid. Maar het is niet zo dat wij het er als ruiters onderling veel over hebben gehad. Dat komt natuurlijk ook omdat we elkaar niet zoveel zien, nu er vanwege de pandemie zo weinig wedstrijden zijn.”

Houtzager start deze week na een ‘stop’ van langere tijd in België, om vervolgens deel te nemen aan The Dutch Masters in Den Bosch. De hippische wereld lag, althans in Europa, ook enige tijd stil vanwege een besmettelijk paardenvirus. Houtzager: ,,Gelukkig is dat onder controle. Maar bij elke wedstrijd moeten nu paard en ruiter worden getest. Ik denk dat niemand dat erg vindt. We zijn blij dat we weer kunnen beginnen.”

Volledig scherm Marc Houtzager. © Hollandse Hoogte / ANP