Wat is het strijdplan van Van der Velden op de slopestyle?

Bij dat onderdeel leggen snowboarders een parcours af met meerdere schansen en rails (trapleuningen). Ze mogen zelf bepalen welke 'tricks' ze onderweg laten zien. ,,Op de schans heb ik een goed idee wat ik wil gaan doen, maar op de rails nog niet. De rails zijn hier toch wel wat groter en ingewikkelder dan bij andere wedstrijden'', legde Van der Velden na de oefensessie in het koude Pyeongchang uit. ,,Ik heb wel wat in mijn hoofd, maar we moeten kijken of dat het beste plan is. We zien nog even hoe we dat aan gaan pakken.''



Van der Velden, die als eerste van de Nederlandse sporters in actie komt, heeft het goed naar zijn zin in Zuid-Korea. ,,Ik ben hier al vijf of zes dagen. Maar dat was vooral om te acclimatiseren, aan het ritme te wennen hier en wat fysieke voorbereiding te doen. Vandaag heb ik voor het eerst op het parcours getraind. Het ligt er goed bij'', aldus de Brabander, die later dit jaar zijn eindexamen havo hoopt te halen.