Waterpolosters eindigen als zesde na pak slaag van Australië

De Nederlandse waterpolosters zijn als zesde geëindigd op de Olympische Spelen in Tokio. In de strijd om de vijfde plek werd een stevige nederlaag geleden tegen Australië: 14-7 (5-1, 3-1, 3-2, 3-3).

De Nederlandse waterpolosters verloren in de kwartfinale van Hongarije, waarna de ploeg van coach Arno Havenga nog twee wedstrijden moest spelen om de plekken vijf tot en met acht. ,,Ik snap echt niet waarom ze dit doen. Dit is een soort van extra mishandeling", zei Maud Megens, een van de boegbeelden van de Nederlandse waterpolosters.



Desondanks werd na de nederlaag tegen Hongarije wel met 13-6 gewonnen van China. Daardoor wachtte zaterdag een duel om de vijfde plek met Australië, het land dat in de groepsfase al met 15-12 te sterk was voor Nederland.

En ook in de strijd om de vijfde plek ging het al snel mis voor Nederland tegen de Australische opponent. Al na het eerste kwart hadden de Australiërs een comfortabele 5-1 voorsprong opgebouwd. Die marge kon in het restant van de wedstrijd niet worden goedgemaakt door Nederland. Halverwege stond het liefst 8-2 in Australisch voordeel.

Na het goud in 2008 in Peking misten de waterpolosters de Olympische Spelen van 2012 in Londen en 2016 in Rio de Janeiro. De eerste Spelen sinds het goud van 2008 eindigde dus met een zesde plek, want ook in het derde en vierde kwart moesten de Nederlandse waterpolosters hun meerdere erkennen in Australië. Het werd uiteindelijk 14-7.

De 20-jarige Simone van de Kraats voerde haar totaal op de Spelen op naar 28 doelpunten. De linkshandige aanvalster wordt daarmee vermoedelijk de topscorer van het toernooi. Dagmar Genee (32) en Nomi Stomphorst (28) speelden tegen Australië hun laatste interland. Zij stoppen als international. Genee en Stomphorst waren de afgelopen jaren betrokken bij alle successen van de waterpolosters, met als hoogtepunt de Europese titel in 2018.

