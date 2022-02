Weer loopt ploegenachtervolging uit op mislukking: ‘We hadden het prioriteit moeten geven’

Door Pim Bijl en Lisette van der Geest



Veelzeggend is zijn aarzeling. ,,Ja”, zegt Jan Coopmans, bondscoach en eindverantwoordelijke voor de teleurstellend verlopen ploegenachtervolging. De wedstrijd is voorbij, hij is zojuist gevraagd een beoordeling over zichzelf te geven. ,,We hebben nu net hier één bronzen medaille. We hadden natuurlijk meer gewild en zijn op dit moment even heel teleurgesteld.”