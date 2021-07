Wegman imponeert in kajak en plaatst zich voor olympische finale

Martina Wegman, de Floortje Dessing van de olympische equipe: ‘Vrienden kan ik soms drie jaar niet zien’

24 april Martina Wegman reisde jarenlang de wereld over, kajakkend over de wildste rivieren, tussen de krokodillen door en van de hoogste watervallen af. Deze zomer gaat ze in de kano naar de Olympische Spelen. ,,Maar het belangrijkste is dat ik op plekken kom waar niemand is.”