White en Fontana beste wintersporters Spelen

White en Fontana kregen een gouden beeldje tijdens het congres van het ANOC, de verzameling van alle nationale olympische comités. ,,Het is negen maanden na de Spelen en nog steeds win ik daar awards voor, geweldig”, zei White.



De 32-jarige snowboarder pakte in Zuid-Korea de olympische titel in de halfpipe. White bezorgde de Verenigde Staten zo het honderdste goud op de Winterspelen. Hij was ook al de beste in de halfpipe bij de Spelen van Turijn 2006 en Vancouver 2010.