WHO: Olympische Spelen niet in gevaar door coronavirus

De Spelen beginnen op 24 juli. In Japan zijn de gezondheidstests geïntensiveerd nadat er voor het eerst een met het virus besmet persoon is overleden en nieuwe gevallen, onder meer een dokter en een politie-agent, zijn gemeld. Coates meldde dat het IOC informeel te horen heeft gekregen dat er ‘geen reden is een noodplan te maken om de Spelen niet door te laten gaan of te verplaatsen’.



De uitbraak van het virus in de Chinese stad Wuhan heeft al tot tal van afgelastingen geleid van sportevenementen in China en enkele andere landen in het verre oosten. Daaronder waren olympische kwalificatietoernooien voor boksers en badmintonners die in China zouden worden gehouden.