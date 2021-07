Wie wonnen de medailles en wie bleven buiten de prijzen? Check hier alle uitslagen van de Olympische Spelen

Update Nederland­se olympische turnploeg per direct in quarantai­ne na positieve coronatest

9 juli De olympische turnploeg is per direct preventief in quarantaine gegaan. Dat is gebeurd nadat de uitslag van één van de coronatests voor vertrek naar Tokio van de sporters en stafleden van TeamNL een positief resultaat heeft opgeleverd binnen de turnploeg. Als gevolg daarvan zijn zowel sporters als begeleiders van de mannen- en de vrouwenturnploeg met onmiddellijke ingang preventief in afzondering gegaan.