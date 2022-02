Wopke de Vegt geeft snowboarders dikke voldoendes: ‘Niek en Melissa moeten beseffen hoe goed ze zijn’

Met snowboarders Melissa Peperkamp, Michelle Dekker, Niek van der Velden en Glenn de Blois en skiërs Adriana Jelinkova en Niek van der Velden was Nederland met het dubbele aantal ‘sneeuwsporters’ vertegenwoordigd in vergelijking met de vorige Winterspelen van Pyeongchang, met toen naast Dekker en Van der Velden ook snowboardster Cheryl Maas. Van der Velden kwam destijds niet in actie vanwege een armbreuk die hij in de training opliep.

De snowboarders deden het in China het beste. Dekker verloor op de parallelreuzenslalom de strijd om het brons. Peperkamp en Van der Velden grepen op de slopestyle naast een finaleplaats, maar in de big air stegen ze boven zichzelf uit. Beide Nederlanders eindigden dinsdag als zesde.

Volledig scherm Wopke de Vegt. © ANP

,,Ze zijn beiden gewoon wereldtop”, vindt De Vegt. ,,Het is onzin dat we in deze sport niet mee zouden kunnen doen omdat we geen bergen en sneeuw hebben. Met 7 of uur 8 rijden zit je in de bergen. Die beperking moet je gewoon wegpoetsen. Het is terecht dat Niek zich bescheiden opstelt, maar Niek en Melissa moeten ook beseffen hoe goed ze zijn. Dat hadden ze al laten zien in wereldbekerwedstrijden.”

Contractverlenging

Wopke de Vegt is naar alle waarschijnlijkheid ook de komende jaren technisch directeur van de Nederlandse Ski Vereniging (NSkiV). ,,De intentie is er om vier jaar lang met elkaar door te gaan, tot de Olympische Spelen van 2026 in Milaan en Cortina d’Ampezzo.” De 65-jarige De Vegt, die eerder jarenlang werkte in de schaatswereld, was onder de indruk van de ambiance bij de big air in Beijing. Volgens de technisch directeur ligt bij dit soort onderdelen de toekomst van de Olympische Spelen. “Dit is wat nieuwe generaties aanspreekt, de hele show er omheen, grenzen opzoeken, een beetje gevaar, spektakel”, zegt hij. “Dat zie je ook aan de onderdelen die aan de Zomerspelen worden toegevoegd. Het IOC steekt echt in op de jeugd en sporten die richting de creatieve kant gaan, maar er komen ook steeds meer gemengde teamsporten bij.”

Waar Dekker, Van der Velden en Peperkamp zich mengden in de top van het veld, lukte dat snowboardcrosser De Blois niet. Hij strandde al in de achtste finales en dat is voor De Vegt een teleurstelling. ,,Hij maakte een inschattingsfoutje en heeft niet kunnen laten zien wat hij in zich heeft. Doodzonde na vier jaar hard trainen.”

Het optreden van Jelinkova bleef beperkt tot de reuzenslalom. Ze hoorde pas laat dat ze mocht starten omdat ze na een in januari opgelopen coronabesmetting in China nog steeds een kritische ct-waarde (de waarde die aangeeft of iemand al dan niet besmet is met het coronavirus) had. Dat bezorgde haar veel stress en ze besloot de slalom over te slaan. ,,Zij heeft alleen maar pech gehad”, aldus De Vegt, die skiër Meiners als achttiende zag eindigen op de reuzenslalom. ,,Met de gehele wereldtop aanwezig, is dat een goede prestatie.”

