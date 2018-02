Wüst maakt droom waar, brons voor Leenstra

Door Rik Spekenbrink Ze ijsbeerde over het middenterrein. Ging weer zitten. Keek naar de grond. Dan weer naar het scorebord. Zou het lukken? Ireen Wüst hield het niet meer. Miho Takagi zat bij het ingaan van de laatste bocht van de 1500 meter precies op de rode streep die haar eigen tijd weergaf. Maar op het rechte stuk werd het vakje onder Takagi’s naam rood. Een tiende langzamer dan Wüst, twee tienden langzamer. Coach Rutger Tijssen was de eerste die durfde te juichen. Wüst wachtte op de definitieve eindtijd en sprong toen ze die zag het dak uit de Gangneung Oval: 1.54,35 voor haar, 1.54,55 voor Takagi. De Japanse had alle internationale krachtmetingen dit seizoen gewonnen. Maar er is maar één die telt, dat zei Wüst het hele jaar al. En ze voegde de daad bij het woord. Net als in Turijn, en Vancouver, en Sotsji.

Droom

Ze vloog coach Tijssen om zijn nek, de tranen kwamen op, en sprintend rende ze naar haar familie en vriendin op de tribune. Alle emoties kwamen eruit bij Wüst. De weg naar het goud in Gangneung was lang en vol hobbels. Ze richtte drie jaar geleden een eigen ploeg op, Team4Gold, maar vond lange tijd geen hoofdsponsor. Ze worstelde daarna met vormdips, had blessures en andere kopzorgen. Maar raakte nooit écht in paniek, in ieder geval niet voor zover de buitenwereld dat kon inschatten. Wacht maar tot het februari wordt, zei Wüst steevast. Dat is mijn maand. Hoe groter het podium, hoe beter ik ben. Het bleek geen grootspraak. Op de 3 kilometer moest ze Carlijn Achtereekte zaterdag nog net voor zich dulden, maar toen al wist ze: die 1500 meter moet het worden.



Wüst was als eerste van de favorieten het ijs op gekomen. Op het eerste oog was het geen ultieme race. Na een valse start wachtte de starter ook bij de tweede poging bijzonder lang. De eerste kruising verliep niet vlekkeloos; om niet in botsing te komen met Brianne Tutt leek Wüst ietsje te moeten inhouden. Maar haar verval in de laatste twee rondes was beperkt. Zou de 1.54,35 voldoende zijn voor goud?