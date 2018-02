Wüst tegen onbekende Duitse, De Jong treft klasbak

Door Rik Spekenbrink



Dat is geen specialiste, waardoor Wüst wellicht al snel op zichzelf is aangewezen. De meest gelauwerde Nederlandse olympiër hoopt in Zuid-Korea sportgeschiedenis te schrijven door voor de vierde opeenvolgende Olympische Spelen goud te winnen. Op voorhand lijkt ze op de 3 kilometer direct haar beste kans te hebben.



Wüst, regerend kampioene op deze afstand, komt als eerste van de favorieten op het ijs. Na haar rit treffen Ivanie Blondin en de 45-jarige Claudia Pechstein elkaar. Daarna rijdt Wüsts ploeggenote Antoinette de Jong tegen de Japanse Miho Takagi. Beiden wonnen dit jaar internationale 3 kilometers. In de slotrit kruisen Martina Sablikova en Natalia Voronina de degens. De derde Nederlandse, Carlijn Achtereekte, rijdt in rit 5 tegen de Poolse Karolina Bosiek.



Voor Achtereekte is het morgen haar enige optreden deze Spelen. De Jong komt nog in actie op de achtervolging samen met Wüst, die ook de 1000 meter en 1500 meter rijdt.