Yvonne van Gennip ziet Irene Schouten schaatsgeschiedenis schrijven: ‘Welkom bij de club’

Door Rik Spekenbrink



Irene Schouten vindt de drie gouden medailles van Yvonne van Gennip, 34 jaar geleden, nog iets mooier dan haar eigen verzameling. Omdat zij in Calgary drie individuele afstanden won. Maar dat gaat er bij Van Gennip zelf niet in. ,,Onzin”, zegt ze in de catacomben van de olympische schaatsbaan. ,,Moet je kijken hoe moeilijk die massastart is. Je moet veel in je mars hebben om overeind te blijven in al dat duwen, trekken en klem rijden. Ik vind het even veel waard als een 1500 meter.”



Van Gennip had het eerder dit jaar in Stavanger al tegen Schouten gezegd. ,,Het kan.” Drie keer goud. Ze was zo goed in vorm. ,,En ik vind het wel bijzonder om erbij te zijn. Ik ben al tien jaar manager van de schaatsploeg, maar mocht eerder niet mee naar de Spelen. Nu wel. De 5 kilometer heb ik zelfs vanaf het middenterrein kunnen zien. Ik zei al: nog één te gaan. En weer iemand uit Noord-Holland, hè. Net als Ard Schenk en ikzelf.”