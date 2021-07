Zestal BMX'ers onbedreigd naar halve finales: ‘Het waren lekkere rondjes’

Video'sNa de Nederlandse mannen Twan van Gendt, Niek Kimmann en Joris Harmsen hebben ook de drie Nederlandse vrouwen in het BMX’en op de Olympische Spelen van Tokio de halve finales bereikt. Laura Smulders, winnares van brons op de Spelen van Londen, eindigde als eerste in haar heat. Haar zus Merel, debuterend op de Spelen, werd derde in haar heat. Judy Baauw, eveneens debutante in Tokio, sloot haar heat na drie runs af als tweede.

Kimmann en Van Gendt eindigden respectievelijk als eerste en tweede in hun heat, Harmsen eindigde in een andere startgroep als tweede achter de Fransman Joris Daudet. Kimmann fietste tijdens een training op maandag nog op tegen een overstekende official en brak daarbij zijn knieschijf. Daar leek hij tijdens de kwartfinale geen last van te hebben.

Thijs Zonneveld sprak uitgebreid met Niek Kimmann Kimmann was deze week de meest besproken BMX’er in Tokio nadat tijdens een training een niet oplettende official pal voor hem de baan over wilde steken. Bij de val liep hij een scheurtje in de linkerknieschijf op. ,,In Rio was ik ook veelbesproken, maar toen was ik daar nog enigszins zelf verantwoordelijk voor omdat ik op een plek reed waar ik niet hoorde te zitten. Hier kon ik weinig aan doen.” Kimmann ging in Rio in de kwartfinales hard onderuit waarbij zijn fiets in drie stukken brak. Hij hield er twee gescheurde middenvoetsbeentjes en opgerekte banden in zijn rechtervoet aan over, maar haalde alsnog de finale waarin hij zevende werd.

Het ongeval van maandag werd mede door het filmpje op sociale media groot nieuws. “Ik ben oprecht blij met alle reacties, maar ik kom liever in het nieuws omdat ik goed fiets.”

Dat deed hij donderdag, met pijnstillers, in een verplicht nummer. De BMX’ers zijn verdeeld in vier groepen van zes van wie er na drie runs per groep maar twee afvallen. De Nederlanders, met de nummer 3 van de wereld (Kimmann) en de regerend wereldkampioen (Van Gendt), zijn normaal gesproken aan hun stand verplicht de halve finales te bereiken. ,,Maar ik was toch wel wat gespannen over hoe de knie zou voelen”, zei Kimmann. ,,Ik moet hopen dat ik met ‘coolen’ en pijnstillers er morgen ook doorheen kan bijten.”

Dan zijn in het Ariake Urban Sports Park de halve finales en de finale. Debutant Harmsen moest in zijn heat alleen tweevoudig wereldkampioen Daudet voor zich dulden.

Kimmann was trouwens niet de enige met fysieke ongemakken. Van Gendt had zich eerder in de week geblesseerd aan de schouder, het gewricht dat negen weken geleden uit de kom was geschoten. “De baan hier is net wat anders dan twee jaar geleden bij het testevent. Ik was wat andere opties aan het proberen en tikte daarbij de top van een heuvel aan. Mijn schouder klapte omhoog waardoor een pees en het kapsel geïrriteerd zijn. Maar ik mag niet klagen. Diclofenac doet wonderen.”

,,Het waren lekkere rondjes. Met een paar schoonheidsfoutjes”, vertelde Laura Smulders, de wereldkampioene van 2018. ,,Het was ook een beetje lastig met de wind die constant aan het draaien was. Soms komt-ie via de ene kant van de tribune, dan van de andere. Het is onvoorspelbaar. Morgen gaat het minder waaien is de verwachting, dan hoeven we daar minder op te letten. Ik houd een goed gevoel over aan deze dag.”

Volledig scherm Laura Smulders. © AP

Ook Baauw meldt zich vrijdag weer. De 27-jarige Gelderse debuteert en geldt, net als de zussen Smulders, als kanshebster voor de medailles. Ze won dit jaar de eerste van twee World Cups in Verona, eigenlijk de enige grote wedstrijden die de Nederlandse BMX’sters de afgelopen anderhalf jaar hebben gereden. ,,Daar heb ik wel veel vertrouwen uit geput. Vandaag heb ik een klein beetje op de energiebesparingsstand gereden. De baan is hier net iets langer dan we gewend zijn.”



Baauw had het geluk dat in haar heat de Japanse Sae Hatakeyama uitviel en finishte twee keer als tweede en een keer als derde. ,,Nu nog drie keer volle bak en dan de finale. Dan is het werk gedaan.”

