Zestien jaar na drama in Turijn haalt Lindsey Jacobellis haar gram

De 36-jarige Amerikaanse bleef in de finale de Française Chloé Trespeuch (zilver) en Meryeta O’Dine uit Canada (brons) voor.

Jacobellis doet voor de vijfde keer mee aan de Olympische Spelen. Bij haar debuut in Turijn 2006, tijdens de olympisch introductie van het onderdeel snowboardcross, werd ze tweede achter de Zwitserse Tanja Frieden nadat ze vlak voor de finish in leidende positie was gevallen. Op de drie Spelen daarna greep Jacobellis met een vijfde, zevende en vierde plaats steeds net naast de medailles. Ze werd wel vijf keer individueel wereldkampioen en een keer met het Amerikaanse team.