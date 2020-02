Zorgen om impact coronavirus bij organisator Olympische Spelen

Voorspelling Gracenote Zestien gouden plakken in Tokio? Zij moeten het gaan doen

24 januari Over precies zes maanden gaan de Olympische Spelen in Tokio van start. De verwachting is dat Nederland daar flink wat eremetaal gaat verzamelen. Het record van de Spelen in Sydney in 2000 staat zelfs op de tocht, voorspelt databureau Gracenote.