Zuid-Korea: Spelen in Tokio zijn kans voor gesprek met Pyongyang

Geen vaccin nodig voor bezoekers van Spelen, sporters regelmatig getest

2 december Japan is van plan om in de zomer op grote schaal bezoekers voor de Olympische Spelen in Tokio toe te laten zonder de verplichting van een vaccinatie of een quarantaine. Voor de sporters geldt een strikt testbeleid: elke vier à vijf dagen ondergaan zij een coronatest.